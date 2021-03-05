مصطفى شعبان يكشف عن شخصيته في "ملوك الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم مصطفى شعبان، جمهوره ومتابعيه، صورة له من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ونشر شعبان، صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أحمد عبد الظاهر الشهير بـ(سفينة)، والكلام رايح لك يا (سارية)، ملوك الجدعنة.. رمضان 2021".

مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز وغيرهم.

"ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن المقرر عرضه على قناة "mbc مصر" في شهر رمضان المقبل.