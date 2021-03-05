ريهام حجاج تعود من الموت في البرومو الرسمي لمسلسل "وكل ما نفترق" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وكل ما نفترق"، مساء اليوم الجمعة، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في دراما رمضان 2021.

ونشرت بطلة المسلسل الفنانة ريهام حجاج، البرومو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم ..توكلنا على الله.. وكل ما نفترق.. رمضان 2021 ".

وظهرت ريهام حجاج في البرومو وهي ترتدي ملابس الزفاف، وتعود من الموت في بدايته، وتقول: "بقالي 3 أيام راجعة من التربة، ومحدش بيرجع من الموت إلا لو ميت أساسا" وسط تساؤلات جميع أبطال العمل عن كيفية عودتها من الموت.

ويظهر الفنان محمد الشرنوبي وهو يبكي، بينما يظهر الفنان طارق عبد العزيز بدور الخطيب، كما أظهر البرومو اعتراف الفنان أحمد صيام بدفنها بيده، كما ظهر الفنان عمرو عبد الجليل بالملابس الصعيدي، بالإضافة لظهور نجمي العمل رانيا يوسف وأحمد فهمي.

"وكل ما نفترق" قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والذي كان آخر أعماله مسلسل "مملكة إبليس" بجزأيه الأول والثاني، والمسلسل من تأليف أحمد وائل الذي كان آخر أعماله الرمضانية مسلسل "بـ100 وش"، ومعه ياسر عبد المجيد الذي كان آخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى"، ومن إخراج كريم العدل الذي عُرض له مؤخرًا مسلسل "أسود فاتح".

مسلسل "كل ما نفترق" بطولة: ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.