فيديو| محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "زوق" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح النجم الكبير محمد منير، أغنيته الجديدة "زوق" وهي الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد "باب الجمال"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.

يذكر أن الفنان محمد منير طرح من قبل أغاني "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.