ما هو الشرط الذي وضعه نزار الفارس للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد رانيا يوسف؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد المذيع العراقي نزار الفارس، أنه قرر عقد مؤتمر صحفي في القاهرة من أجل إثبات أنه ليست لديه أزمات مع المجتمع المصري كما يزعم البعض، لاسيما بعد أزمة الفنانة رانيا يوسف، قائلًا:“أنا بين أهلي وناسي“.

وقال الفارس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في القاهرة، بشأن القضايا القائمة من قِبله ضد الفنانة رانيا يوسف:“أنا ما عندي أي مشاكل مع رانيا يوسف، وكنا راضييْن عن الحوار، واختلفنا فنيًا بس، وإذا اعتذرت عبر وسائل الإعلام، مستعد فورًا للتنازل عن القضايا التي رفعتها ضدها، أنا أحترمها وأقدّرها“.

وبشأن لقائه مع الفنانة رانيا يوسف، أوضح ”الفارس“ أنه كان مشهورًا قبل لقائه معها، ولكن ازدادت شهرته بعد اللقاء، مضيفًا:“حققت لرانيا يوسف شهرة في العراق وهي عكس ذلك فعلت في مصر“.

كما أوضح أنها كانت على علم بجميع شروط البرنامج قبل لقائها معه، مضيفًا:“قلت لرانيا يوسف هسمَّعك أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرَّفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت برضه، رانيا أخذت أجرًا من البرنامج ولكن لا أستطيع قول أخذت كام، ولكنها محترمة، وقدَّرت ميزانية البرنامج“.

على الجانب الآخر، قال نزار:“نعاني من تخليص التصاريح للإعلام العراقي في مصر، ونطالب مكتب الرئيس بالتسهيل، كي يكون هنالك تبادل إعلام بين البلدين“.

من جانبه قال المستشار هيثم عباس محامي نزار الفارس، إنه من المقرر أن تمثُل الفنانة أمام المحكمة بشأن اتهامها بسب وقذف موكله.

وأضاف ”عباس“ خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بحضور الفارس:“نطالب رانيا يوسف بتعويض عن اتهامها له بالتحرش، والسب، والقذف، ولو المحكمة حكمت بتعويض مادي يبقى معنى كده إحنا مش كذابين“.

يذكر أن الأزمة بدأت حينما حلّت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على أولى حلقات برنامج ”مع الفارس“، الذي يقدمه نزار الفارس عبر قناة ”الرشيد“ العراقية، حيث سألها المذيع عن سبب بروز مؤخرتها خلال إطلالتها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، لترد عليه الفنانة قائلة:“هي مؤخرتي أنا لوحدي.. يمكن بس علشان مؤخرتي مميزة“.

وتصاعدت الأزمة مع نشر الفارس لمقطع عن الحجاب من الحلقة، إذ سأل رانيا يوسف عن إمكانية ارتدائها له، لترد عليه بالقول:“يا ساتر“، وهي الإجابة التي عرَّضتها لهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المحامين الذين سارعوا إلى تقديم بلاغات ضدها.