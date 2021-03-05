لياقة بدنية عالية.. عمرو سعد يكشف عن شخصيته في “ملوك الجدعنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف النجم المصري عمرو سعد عن ملامح الشخصية التي يجسّدها في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي كان يحمل سابقاً عنوان “عش الدبابير”، فنشر صورة لهذه الشخصية على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر خلالها بـ “لوك” وشكل جديدين، ولياقة بدنية عالية اكتسبها بعد مزيد من التدريبات الرياضية المكثّفة التي مارسها أخيراً استعداداً لهذا العمل.

وفي سياق متصل، يواصل سعد تصوير مشاهد المسلسل في لبنان، بمشاركة مواطنه النجم مصطفى شعبان وعدد كبير من الفنانين، ويتم ذلك بشكل مكثّف حتى يكون جاهزاً للعرض في السباق الرمضاني المقبل.

يُشار إلى أنّ المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار عبير سليمان، ويخرجه أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته أيضاً حنان مطاوع وعمرو عبدالجليل وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداثه حول صديقين يعملان في التجارة فيصلان للقمة، إلّا أنّ خلافاً ينشأ بينهما فيستغله أحد رجال الأعمال لصالحه، محاولاً إفساد العلاقة بينهما، ولكن سرعان ما يكتشفان هذه المكيدة وتعود علاقتهما إلى طبيعتها.

والمسلسل هو المشاركة الأخيرة للفنان يوسف شعبان الذي تبقّى له مشهدان فقط قبل وفاته، ما جعل الجهة المنتجة للعمل تقرر إهداء المسلسل لروح الفنان الراحل.