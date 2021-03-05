أحلام في “خطاك اللاش”.. ختام ألبوم “فدوة عيونك” بين الثّلوج في فنلندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة الإماراتية أحلام آخر مفاجآتها في ألبوم “فدوة عيونك”، كليب أغنية “خطاك اللاش” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت أحلام قد شوّقت الجمهور للأغنية عبر تغريدة كتبت فيها: “خطاك اللاش أبد والله توحشتك، يوم الخميس، انتظرونا لنكمل مع بعض مسيرة النجاحات في أغنية تحمل لكم شوقاً من فدوة عيونك”.

والأغنية من كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان، توزيع خالد عز، مكس جاسم محمد، وتم التصوير في فنلندا مع المخرج حسن غدار.

وبدأ كليب الأغنية بمشاهد جوية لفنلندا من الجو، إذ تبدأ أحلام الغناء من داخل الطائرة، قبل أن تنتقل لوسط الثلوج في غابة واسعة من الأشجار الحرجية.

كما تتنقل بلقطات ساحرة عبر مركبة تجرها ذئاب، وتسير بين الأشجار الباسقة في أجواء رومانسية تتمازج مع طبيعة الأغنية الكلاسيكية وإيقاعها الشجي.

وكانت أحلام قد طرحت ألبومها على مجموعة من الدفعات لتصل أغنياته إلى 25 أغنية تنوعت بين الإيقاعي والرومانسي وفي إطلاق مبتكر عبر تصوير كل الأغنيات بإطلالات مختلفة.