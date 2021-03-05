شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: "سينما مصر" ببورسعيد حلم تحقق فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، إن إعادة افتتاح "سينما مصر" عقب تجديدها بمحافظة بورسعيد، كان حلما وتحقق في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى.

وأكدت الوزيرة، عقب افتتاحها "سينما مصر" ببورسعيد بعد تجديدها وتطويرها، أنه كان من المفترض افتتاح السينما منذ عام، لولا جائحة كورونا التى تسببت فى تأجيل الافتتاح، موجهة الشكر للقائمين على هذا الصرح الفنى.

وأضافت: "فخورة بهذا المشروع الذى تم بأيدى مصرية، فلقد جاء التطوير بحب مع الحفاظ على تراثه المعمارى، مبروك لأهل بورسعيد".

كما أهدت وزيرة الثقافة، تذكرتين لـ"سينما مصر"، للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزوجته، مساء اليوم الجمعة، وذلك فى السينما بنطاق حى العرب، واشترت الوزيرة، 3 تذاكر لها وللمحافظ وزوجته، كأول مستفيد من السينما بعد تطويرها وافتتاحها لكل أهل بورسعيد .

وتتسع السينما لـ526 مشاهدا، وجرى تزوديها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائى، بجانب أنظمة الدفاع المدنى والمراقبة المتطورة.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفنى فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.



المحافظ والوزيرة



المحافظ يتسلم التذكرتين