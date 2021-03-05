شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد "الجريمة".. وهذا موعد تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أحمد عز تحضيرات فيلمه الجديد "الجريمة"، حيث عقد جلسات عمل مع المخرج شريف عرفة أول أمس، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل واختيار باقى فريق العمل الذى يشارك فى الفيلم، وتحديد موعد نهائى للتصوير.

واستقر الجميع على منتصف الشهر المقبل بعد انتهاء بطل العمل من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الرمضانى المقبل "هجمة مرتدة"، الذى يتبقى فيه حوالى 4 أيام تصوير فقط.

ويجسد أحمد عز من خلال الفيلم شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره، ويهرب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.

فيلم "الجريمة" رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدوانى وسيد رجب، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن وسيبدأ تصوير أولى مشاهد الفيلم بالغردقة.

من ناحية أخرى انتهى النجم أحمد عز من تصوير معظم مشاهده، في فيلم "كيرة والجن" والذي يجمعه بكريم عبد العزيز لأول مرة، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي.

فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.

يذكر أن أحمد عز وشريف عرفة المخرج قدموا معاً فيلم الممر، الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وتناول كفاح مقاتلي القوات المسلحة المصرية، ضد إسرائيل عقب نكسة يونيو 1967، وشارك في بطولته أيضاً هند صبري وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس.