شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تحتل المركز الأول في مشاهدات Apple Tv بفيلمها الوثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت النجمة العالمية بيلى إيليش، على المركز الأول في أكثر الأعمال مشاهدة عبر منصة Apple Tv الجديدة، بفيلمها الوثائقىThe World’s A Little Blurry بعد أيام قليلة من طرحه على المنصة.

ووفقاً للصفحة الرسمية لـ World Music Awards، فإن النجمة صاحبة الـ19 عاماً، استحوذت بفيلمها الجديد على المركز الأول في أكثر الأفلام مشاهدة على المنصة، بالإضافة إلى جذبها حوالي 33٪ من الجمهور للانضمام للمنصة من أجل مشاهدة الفيلم الذى طرح في 26 فبراير الماضى.



بيلى إيليش فى كواليس تصوير الفيلم

وكانت إيليش كشفت عن رد فعلها قبل عرض الفيلم، مؤكدة أنها "صرخت من الفرحة" ، وأضافت النجمة العالمية التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم: لم أتوقع أن يكون هناك شخص قادر على ترجمه ما حدث وما مررت به وما يجرى بهذه الطريقة الجميلة والحميمة ".



إيليش فى الكواليس

وكشف إيليش بداية الشهر الماضى عن المقطع الدعائى الرسمى لفيلمها الوثائقى "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع " يوتيوب"، وقد وصلت مدة المقطع الدعائى إلى دقيقتين و16 ثانية، وأظهر المقطع "بيلى" وشقيقها المنتج "فينياس" يؤلفان الموسيقى فى منزل عائلتهما قبل أن تنطلق فى حياة النجوم العالمية، بينما أكدت والدة بيلى أيليتش "ماجى بيرد" مخاوفها بشأن اكتساب ابنتها الشهرة فى سن مبكرة.