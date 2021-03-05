فن ومشاهير

الانتقادات تلاحق نسليهان أتاغول.. ادعت المرض للانسحاب من “ابنة السفير”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: لم تتوقف مفاجآت الممثلة التركية نسليهان أتاغول، فبعد ظهورها على غلاف مجلة “هالو!” بنسختها اللاتينية والجدل الذي أثاره ظهورها، واتهامات لها بادعاء المرض.

وظهرت نسليهان على غلاف مجلة “L’Officiel” بنسختها التركية لعدد آذار، الأمر الذي أثار ضدّها مجدداً الانتقادات بأنها ادعت المرض للانسحاب من مسلسل “ابنة السفير”، بينما علّق البعض الآخر أنّها تتلقى عروضاً بالظهور على غلاف المجلات أكثر مما تتلقاه في ما يتعلّق بالأعمال الفنية.

من جهة أخرى، بدأت إحدى القنوات الأميركية بعرض مسلسل “ابنة السفير” منذ أيام وحقق نسبة مشاهدة عالية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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