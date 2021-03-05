سارة سيلفرمان تعتذر من باريس هيلتون بعد 14 عاماً: “شعور فظيع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اعتذرت سارة سيلفرمان من باريس هيلتون عن نكتة قالتها عنها منذ 14 عاماً.

واعترفت سارة سيلفرمان في بودكاست بأنها ندمت “على الفور” على السخرية من باريس في حفل توزيع جوائز “MTV Movie Awards” في عام 2007.

وأقيم الحفل قبل يوم واحد من سجن هيلتون بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. وقالت سارة خلال العرض: “سمعت أنه لجعلها تشعر بالراحة في السجن سيقوم الحراس برسم أعضاء تناسلية على القضبان. وأنا قلقة من أنها قد تكسر أسنانها بسبب تلك الأشياء”.

وصرّحت باريس أنها كانت “تحاول أن تكون شجاعة” أمام الجمهور، لكنها كانت “تتمنّى الموت” في الداخل.

وقالت سارة إنها “آسفة جداً” لسماعها في بودكاست باريس أن نجمة الواقع لم تتلقَ اعتذارها “لأنني كنت أعني ذلك حقًا”.

وتابعت سارة: “شعرت بالأسف في اللحظة التي رأيت فيها وجهك في تلك الليلة. إنه شعور فظيع أن تدرك أنك جرحت شخصاً ما، ومهم جداً تصحيح ذلك. لذا، آمل أن يصحح اعتذاري ذلك”.