فن ومشاهير

أسيل عمران: هكذا استفدت من أزمة كورونا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قالت الفنانة أسيل عمران إنها “شخصية تميل إلى الانطوائية نوعاً ما، وتفضل أن تكون قريبةً من عائلتها وأصدقائها المحدودين”.

وتحدثت عن تأثير أزمة عليها، فلفتت إلى أن “هذا العام كان مميزاً بالنسبة إليها، لأنها أصبحت أكثر قرباً من نفسها، وتعيش حياتها بعيداً عن توتر”.

وأضافت في لقائها مع برنامج B My Guest أنها أعادت حساباتها خلال الحجر في بعض الأمور، على المستوى المهني أو الشخصي.

وكانت أسيل عمران قد كشفت في وقت سابق عن تعلقها بعائلتها، مؤكدةً أن العائلة أهم من العمل بالنسبة لها، وأن عائلتها تأتي في المقدمة دائماً وفي كثير من الأوقات تلغي مواعيد عملها لتقضي وقتاً مع والدها ووالدتها، مشيرةً إلى أن العمل مهم جداً أيضاً لأن سعادتها تكمن في النجاح.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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