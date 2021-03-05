ديفيد بيكهام في برنامج جديد مع شباب من مجتمعات محرومة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أفادت مصادر بأن ديفيد بيكهام (45 عاماً) بدأ في إنتاج مسلسل تلفزيوني جديد مع قناة ديزني حول لاعبي كرة القدم الشباب المتحدّرين من المجتمعات المحرومة. ويقال إن لاعب كرة القدم البريطاني الأسطوري وقّع صفقة تقدّر بالملايين مع خدمة البث المباشر لتصوير البرنامج الجديد.

وقال أحد المصادر لصحيفة “الصن” البريطانيّة: “تواصلت ديزني مع بيكهام بشأن البرنامح وأحبّ الأخير الفكرة جداً لأنها تعكس تجربته الخاصة. بالإضافة إلى أنه لا يزال ملتزماً جداً بتنمية موهبة الشباب في هذه الرياضة”.

وتابع المصدر: “سيكون بمثابة معلّم لمجموعة من الشباب الذين نشأوا في المدن الداخلية والذين تغيرت حياتهم بفضل كرة القدم”.

توضيف الصحيفة أن خدمة البث كانت حريصة بشكل خاص على اختيار ديفيد كمعلّم بسبب تجاربه الحياتية ونجاحه.

كما ورد أن بيكهام، الذي نشأ في ليتونستون في شرق لندن، حريص أيضاً على مشاركة شغفه مع هؤلاء الشباب المتحدّرين من مجتمعات محرومة.

ويأتي هذا الخبر في أعقاب التقارير السابقة الصادرة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي عن إبرام بيكهام وزوجته فيكتوريا صفقة بقيمة 22 مليون دولار مع نتفليكس لإنتاج مسلسل خاص عن حياتهما يُعتقد أنه يروي قصة حياة ديفيد ومسيرته المهنية، كما أنه سيعرض لقطات من الأفلام واللحظات الشخصية لعائلة بيكهام التي تم تصويرها على مر السنين.