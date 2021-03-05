عابد فهد: الدراما المشتركة ضرورية والصداقات تنتهي بانتهاء المشروع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أبدى الفنان السوري عابد فهد مرة جديدة موقفه حيال الدراما المشتركة، وأجمع ضمن مداخلة تلفزيونية مع برنامج “تريندنغ” مع رأي مجموعة من الممثلين اللبنانيين الذين اتفقوا على أنّ الفن لا يحمل جنسية.

وكشف فهد عن وجود غيرة مشروعة في العمل الدرامي، كونه لا يحظى جميع الممثلين والممثلات بالفرصة التي يستحقونها فتأتي ردة الفعل أحياناً بشكل غير مدروس وانفعالي.

وحول المقارنة بين أداء الممثل السوري واللبناني، دعا فهد إلى إغلاق هذا الملف نهائياً، واعتبر الدراما المشتركة كتجربة ضرورية كأي تبادل ثقافي أو سياسي أو علمي.

وعن كواليس تصوير الأعمال المشتركة، اعتبر أنّ المحترف في مهنة التمثيل يجب أن يكون شريكاً في العمل، فالشراكة هي نجاح وإذا لعب الممثل وحده في المسلسل سيكون ذلك أنانية وتؤثر على تماسك العمل عند نهايته.

وتحدث فهد بطرافة تحمل نوعاً من الصراحة بأنّ انتهاء المشروع يعني في معظم الأحيان انتهاء الصداقة، وعزا ذلك إلى عدم الاستقرار والأزمات المتتالية قد تحول دون التواصل.