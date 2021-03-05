ماريا كاري في ورطة قضائية مع أفراد عائلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تواجه المغنية الأميركية ماريا كاري دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قِبل شقيقها مورجان كاري وذلك على خلفية إصدار كتابها الأخير الذي يتناول مذكراتها The Meaning of Mariah Carey.

رفع مورجان كاري الدعوى القضائية يوم الأربعاء الماضي بمحكمة نيويورك متهماً شقيقته بالتشهير والتسبب في العديد من الأضرار النفسية بالأكاذيب حيث وصفته كاري، في مقتطفات كتابها بأنه شخص عنيف.

وذكرت كاري في كتابها أن مورجان كان دائم الشجار مع والدهم، وفي إحدى المرات استلزم الأمر وجود 12 شرطياً لفض النزاع بينهما، وهو ما أنكره مورجان ووصف سرد شقيقته للأحداث بـ “الخيالي”، وقال إنه عادة في مثل هذه البلاغات المتعلقة بالعنف المنزلي يأتي ضابط مثلاً وليس 12.

وأفادت عدة صحف ومواقع أن مورجان يسعى للحصول على تعويضات لم يتم تحديدها بشكل مباشر في الدعوى المقامة ضد كاري ولكنه يؤكد على تكبده آثاراً نفسية كبيرة وأيضاً خسائر لسمعته بعد أن اتهمته في كتابها بمحاولة ابتزازها مادياً بعد الشهرة التي حققتها.

والآن تواجه المغنية الشهيرة مشكلة قانونية مع شقيقها، وتأتي هذه الدعوى بعد مرور شهر من قيام شقيقة كاري، أليسون برفع دعوى قضائية ضدها والمطالبة بتعويض تصل قيمته إلى 1.25 مليون دولار بسبب الاضطرابات والإساءات النفسية الناجمة عن مذكراتها والتي تم نشرها سبتمبر الماضي، والجدير ذكره أن هذه المذكرات حلت في المركز الأول من حيث الكتب الأكثر مبيعاً في قائمة نيويورك تايمز.

واتهمت كاري شقيقتها بسوء المعاملة حينما كانت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 12 عاماً فقط، وأن اليسون قد أعطتها عقار الفاليوم من قبل وكانت تتعمد إحراجها وحاولت استغلالها بشكل غير قانوني وأخلاقي وفي أحدى المرات قذفت الشاي المغلي في وجهها.

ونفت أليسون كل هذه الاتهامات وقالت إنه إلى الآن لم تقدم كاري أي أدلة تثبت ما ذكرته في كتاب مذكراتها.