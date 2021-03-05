هذا ما دفعته المغنية آديل لتحصل على الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أنهت المغنية العالمية أديل، طلاقها رسمياً من زوجها السابق سيمون كونيكي، بعد عامين تقريباً من الإعلان عن انفصالهما.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أديل البالغة من العمر 32 عاماً وكونيكي، 46 عاماً، انفصلا رسمياً بعد أن وافق القاضي على تسوية وشروط طلاقهما.

ويأتي التأكيد الرسمي على الانفصال في أعقاب التقارير التي أشارت إلى أن أديل اضطرت إلى استخدام وسطاء لتقسيم ثروتها البالغة 190 مليون دولار للانتهاء من الطلاق.

وكان الثنائي قد أعلن الانفصال في أبريل 2019 وقدمت أديل وثائق المحكمة بعد خمسة أشهر، وفي أبريل 2020، وافقت محكمة أميركية على طلب أديل بالإبقاء على تفاصيل طلاقها سرًا.

وأشارت المصادر إلى أن أديل وسيمون مازالا على علاقة ودية رغم الانفصال، وأنهما ذهبا للوسطاء للاتفاق على شروط معينة للتسوية.

ويُعتقد أنه كان هناك خلافات حول تقسيم ثروة أديل، بما في ذلك محفظة ممتلكاتهما البالغ قيمتها 47.4 مليون دولار، بعد أن اتفقا على الوصاية المشتركة لابنهما أنجيلو.

ويمتلك كونيكي ثروة خاصة تبلغ 2.7 مليون دولار، وتم الإبلاغ عن أنهما لم يوقعا اتفاقية ما قبل الزواج قبل زواجهما الرسمي؛ لذا كان من الضروري تسوية المسائل المادية بينهما.