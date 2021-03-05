ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر مسلسل “اللي ملوش كبير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، البوستر الرسمي لمسلسل “اللي ملوش كبير”، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتبت ياسمين تعليقاً على البوستر التى ظهرت فيه مع زوجها الفنان أحمد العوضي عبر “انستغرام” تقول فيه: “البوستر الرسمي مسلسل.. اللي مالوش كبير رمضان 2021 بإذن الله”.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع صورة “البوستر”، الذي جمع الثنائي لأول مرة في عمل فني سوياً بعد الزواج، حيث قال متابع لها: ” قلبي ياناس ربنا يحميكم ويديم عليكم نعمه المحبة لبعضيكم ..اللهم آمين يارب العالمين”.

وعلقت متابعة أخرى بقولها: “حبيبتي مبروووك هيكون جميل علشانك فيه أنت والفنان أحمد”، وقالت ثالثة: “بحس التمثيل بين الأزواج أكثر شفافية وصدق بالمشاعر”.

وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل ياسمين والعوضي وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويشارك أيضاً الفنان خالد الصاوي، بدور رجل أعمال كبير، وصاحب سلطة ونفوذ.

وتتزوج ياسمين عبد العزيز خلال المسلسل من رجل مسن، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد كشفت عن شخصيتها في مسلسلها الجديد “اللي مالوش كبير”، حيث نشرت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على “انستغرام”، قائلة: “غزل اللي مالوش كبير”، لتحصد الصورة إعجاب المئات من متابعيها متغزلين في إطلالتها وخفة ظلها.