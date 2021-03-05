أصالة تتجه إلى عالم التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف المنتج المصري جمال العدل أنّ المطربة أصالة نصري تتجه إلى عالم التمثيل عبر بطولة مسلسل من إنتاجه، بشخصية مغنيّة.

وأعلن في تصريحات لبرنامج “ترندنغ” المُذاع على شاشة MBC: “اتفقت مع أصالة على البحث لها أو خلق دور يليق بها في الدراما التلفزيونية. ولأنّ أصالة تتمتع بمكانة عالية، يجب أن أقدّم لها شيئاً مختلفاً ومميزاً”.

وأكّد أنّه من أقنع الفنانة السورية بدخول مجال التمثيل قائلاً لها: “ما تيجي يا أصالة أعملك مسلسل 8 أو 10 حلقات، فعجبتها الفكرة جداً، لكن لسه مفيش حاجة استقرينا عليها”.

وشدّد على أنّ أصالة ستجسّد شخصية مطربة، من دون أن يكون العمل مقتبساً من حياتها الشخصية.

وشهدت الدراما التلفزيونية العربية دخول مطربات ومغنيات كثيرات إليها، مثل هيفاء وهبي وسيرين عبدالنور ونيكول سابا وسارة فرح.

يُذكر أنّ أصالة تصدّرت قائمة الفنانات الأكثر استماعاً في مصر والسعودية وفق إحصائية المنصة العالمية للبثّ الموسيقي “ديزر”، الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحلّ في الثامن من آذار (مارس) من كل عام.