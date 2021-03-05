انفجارات عنيفة بمناطق سيطرة تركيا بريف حلب السوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت انفجارات ضخمة، مساء الجمعة، قرب مناطق سيطرة تركيا بريف حلب السوري.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن "الانفجارات وقعت في مصافي نفط محلية في المنطقة، التي يسيطر عليها فصائل إرهابية موالية لتركيا بشمال سوريا قرب الباب وجرابلس".

وأضافت نقلا عن مصادر أن "الانفجار وقع بسوق المحروقات، في منطقة الحمران بالقرب من مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي".

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الانفجارات ناتجة عن قصف بصواريخ أرض- أرض، من البوارج الحربية الروسية"، تستهدف مواقع لإرهابيين وتنظيمات متطرفة.

وبحسب المرصد فإن القصف أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى واندلاع حرائق كبيرة.

وكان المرصد قد رصد، في 27 فبراير/شباط الماضي، انفجارات في ريف حلب الشمالي الشرقي، نتيجة صواريخ مجهولة استهدفت مناطق في قرية المزعلة غرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثّق المرصد كذلك، في 10 فبراير/شباط الماضي، مقتل 5 بينهم 3 مجهولي الهوية، وإصابة 4 آخرين، جراء القصف بصواريخ أرض-أرض أطلقتها القاعدة العسكرية الروسية في حميميم على مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب.