شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يكشف عن جانبه العاطفى مع "ابنته" بأحدث ظهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، الكشف عن جانبه العاطفي تجاه أطفاله وبناته، حيث يشارك بشكل دائم بعض التفاصيل التى تجمعهم في الكثير من المواقف، والتي تكشف تعلقه الشديد بهم في حياته .

ويظهر النجم العالمى، مع واحدة من بناته، يلعبان بعض الألعاب المنزلية في غرفتها، وكشف "ذا روك" عن استمتاع بناته بالكثير من الأوقات واختلاقهم الكثير من المواقف من أجل عدم النوم والبقاء مستيقظين.

وظهر نجم هوليوود الشهير في مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، جالسا على الأرض بجانب ابنته، ويقومان بطرح بعض الأسئلة وسرعان ما تجاوب طفلته لاستمرار الحديث رافضة النوم، بينما تقوم والدتها بالتقاط الفيديو من خلفها.



ذا روك مع ابنته

وكتب جونسون على البوست "عندما يحين وقت الذهاب إلى النوم، يبذل هؤلاء الأطفال كل ما في وسعهم للبقاء مستيقظين لفترة أطول، وهذا يعني أنه عليك الجلوس بجوارهم وطرح الكثير من الأسئلة، هذه اللحظات الهادئة مع أطفالى، دائماً ما احتاجها".



دوين جونسون يلعب مع ابنته

وكان جونسون، نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، منذ عدة أسابيع، ظهر فيها وهو يمسك بيد طفلته وهما وسط الغابات ليتغزل في تربية البنات، وكتب: "كل رجل يريد ولد، ولكن كل رجل يحتاج إلى ابنة، أصبحت محاطا بفتياتي وهن أكبر شيء في حياتي، آمل ألا أتعب أبداً من حمل يدي الديناصورات الكبيرة هذه".