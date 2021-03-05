شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تنافس بقوة بمسلسل "كل مانفترق" فى دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس النجمة ريهام حجاج بمسلسل "كل مانفترق" من بطولتها وعدد كبير من نجوم الفن، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.



النجمة ريهام حجاج

ومن المتوقع أن تنافس ريهام حجاج بقوة خلال سباق رمضان المقبل بعد النجاح الكبير الذى حققته بمسلسل "لما كنا صغيرين"، فى موسم رمضان الماضى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتطرق ريهام حجاج إلى العديد من القضايا الاجتماعية المهمة خلال أحداث مسلسلها الجديد، وتقدم من خلاله عددا من المفاجآت.

ريهام حجاج

وتعاقدت مؤخرا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع شركة تى ڤيجن، ممثلا عنها المنتج طارق الجناينى، على أن يعرض مسلسله "كل ما نفترق"، من بطولة النجمة ريهام حجاج على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.

واستطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عدداً من الأدوار المميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها واسناد البطولة المطلقة لها مؤخرا فى عدد من الأعمال.

واستكملت ريهام حجاج خطواتها في البطولة المطلقة العام الماضى بتقديم مسلسل "لما كنا صغيرين" ونافست به في موسم دراما رمضان الماضي، لتؤكد جدارتها بتقديم البطولة المطلقة، لاسيما وأن العمل نافس العديد من مسلسلات كبار النجوم في الموسم، واستطاع التواجد وبقوة وحصد نسب مشاهدة عالية وكان محل نقاش السوشيال ميديا وقت عرضه.



الفنانة ريهام حجاج

آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، خالد النبوى، كريم قاسم، نبيل عيسى، هل السعيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد على .