شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد بيكهام يتفق مع +Disney على برنامج تليفزيونى برقم فلكى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ذا صن" البريطانى عن مفاجأة بخصوص النجم ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، وذلك بخصوص تعاقده مع منصة ديزنى بلس، على برنامج تليفزيونى اتفق عليه معهم لتقديمه في الفترة المقبلة.

وأضاف تقرير "ذا صن"، الذي تناقلته المواقع العالمية، أن ديفيد بيكهام اقتنع بالعرض مقابل حصوله على مبلغ مالى كبير وصفوه بالخيالى يتكون من 7 أرقام دون الكشف عن تفاصيله، كما تطرق التقرير إلى نوعية البرنامج، مؤكداً على أنه يتطرق إلى عمله مع مجموعة من لاعبي كرة القدم الصغار بداية من فريق في الطرف الشرقي من لندن قريب من المكان الذى كان يلعب فيه بيكهام، حيث يساعدهم على إبراز موهبتهم بصورة أكبر وكأنه المرشد لهم ببداية مسيرتهم.



بيكهام

وشدد التقرير على أن بيكهام الذى انضم إلى مانشستر يونايتد في سن 7 سنوات، لا يزال يؤمن بأهمية مساعدة النجوم الكبار فى لعبة كرة القدم، للشباب الصغار، من أجل إبراز موهبتهم، وهو ما جعله يوافق أيضاً على المشاركة بالبرنامج.



تقرير ذا صن حول بيكهام

وتأتى تلك التقارير بعدما احتفل لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسبانى السابق، بعيد ميلاد ابنه الكبير "بروكلين بيكهام" الذى أتم أمس الخميس، 22 عاما، حيث إنه ولد يوم الرابع من مارس عام 1999.

ونشر بيكهام، عبر حسابه على انستجرام، صورة لابنه "بروكلين" خلال فترة طفولته، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد، نحن نحبك كثيرا ونأمل أن يكون لديك يوم رائع، نحن فخورين جدا بما أصبحت عليه، 22 عاما وأحبك أيها الولد الكبير".