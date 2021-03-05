شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شعبان يتصدر تريند تويتر بسبب "ملوك الجدعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم مصطفى شعبان مؤشرات البحث رقم واحد على تويتر، بسبب اللوك الجديد الذى ظهر به خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" الذى يعرض في موسم رمضان المقبل، وعلق قائلا: " أحمد عبد الظاهر الشهير ب سفينة والكلام رايح لك يا "ساريه".



لوك مصطفى شعبان فى مسلسل ملوك الجدعنة



الفنان مصطفى شعبان



مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر

ويصور مصطفى شعبان حالياً مسلسله الجديد "ملوك الجدعنة" فى لبنان، ويجمعه العمل بالنجم عمرو سعد للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعوبات كثيرة ويتربص بهما شخص يعد بمثابة العدو لهما، ويدخل الطرفان معا فى صراع كبير.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى .

وظهر النجم مصطفى شعبان مؤخرا بإطلالة غير تقليدية وجديدة عليه، ونالت إعجاب محبيه، وظهر شعبان في الصور التي نشرها على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مرتديًا جاكت بنى على بنطلون جينز ما أثار إعجاب الجمهور، وعلق عليهما قائلًا: لما تحب تعمل قفزه كبيرة لازم ترجع خطوتين ثلاثه ورا .