شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس لـ زوجته: يا أجمل حاجة فى حياتى يا بنت الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، على التغزل في زوجته، بمجموعة صور تجمعهما فى الكثير من المواقف والرحلات، موجها لها كلمات رومانسية نشرها عبر انستجرام.

وكتب أوس أوس على الصور التي نشرها للكثير من المواقف التي جمعتهم سوياً: "مراتى وصحبتى وأمي وأختي بحبك اوي، ربنا يخليكى ليا ويبعد عننا كل حاجه وحشه، يا اجمل حاجه فى حياتي بنت الأصول رزق".

وسرعان ما استقبل منشور أوس أوس، الكثير من التعليقات والاعجابات من قبل جمهوره ومتابعيهم وأصدقائهم، الذين تمنوا لهم السعادة في حياتهم.



أوس أوس فى صورة مع زوجته



أوس أوس مع زوجته

وكان قد حل "أوس أوس" ضيفاً على النجم أمير كرارة، فى برنامجه "سهرانين" الذى يذاع على قناة ON، وقال :" أنا من مشجعى نادى الزمالك، ومرة سافرت أشوف مباراة لمحمد صلاح، وشفت حب كل العالم له والمرة التانية كنت في لبنان ومحمد حماقى قالى تعالى أحضر "ذا فويس" قولتله عاوز أغنى لأنى مقتنع بأن صوتى حلو لأنى لما بغنى بيعجبنى، فرد وقالى "ما بلاش".



الفنان أوس اوس مع زوجته



سيلفي يجمع أوس أوس مع زوجته

وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وإخراج أشرف عبد الباقى.