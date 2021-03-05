شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى في جلسة تصوير بالأحمر بعد عودتها من سوريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمد الكشكى، وتألقت فيها بفستان أحمر، ونشرت الصور على حسابها بموقع انستجرام ولاقت إعجاب متابعيها، ويأتي ذلك بعد عودة منة إلى القاهرة بعد زيارة لسوريا لتصوير دورها في الموسم الثانى من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، الذى عرض الموسم الأول منه في شهر رمضان الماضى.



منة فضالى

مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" من إخراج فادي سليم ويشارك في تأليفه مع شادي كيزان وبطولة غسان مسعود، رنا شميس، محمد الأحمد، كارمن لبس، مصطفى المصطفى، السدير مسعود، تولين البكرى، جيانا عنيد، وتجسد منة فضالى في العمل دور خبيرة تجميل، لديها أخت ليست شقيقة، سورية، تكتشف أنها قتلت وتم سرقة أعضائها، فتقرر الانتقام وتبدأ رحلتها وتلتقي بالسيد آدم.

وتظهر منة فضالى ضيفة شرف في مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، وتأليف وإخراج محمد سامى.



الفنانة منة فضالى

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى فيلم "زنزانة 7" الذى تم عرضه في السينمات العام الماضى، واستمر في دور العرض حتى مطلع هذا العام، والعمل بطولة وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، إيهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، إيمى إسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت.



منة فضالى فى جلسة تصوير جديدة



فنة فضالى فى جلسة تصوير بالاحمر