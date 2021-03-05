شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يسترجع ذكرياته مع والدته الراحلة بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان حسن الرداد، استعادة ذكرياته مع والدته الراحلة بين حين وآخر، بنشر صورة تجمعهما من أحد اللقاءات والرحلات، حيث نشر قبل قليل، صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وظهر الرداد في الصورة التي التقطها مع والدته الراحلة، زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، وكانت الصورة بإحدى الرحلات السياحية بالخارج، وكتب قائلاً " جمعه مباركة عليكى يا ماما، اللهم ارحم جميع أهلنا وأدخلهم الجنة مع الأبرار".

وكان الرداد استرجع ذكرياته منذ أسابيع قليلة، مع والدته الراحل بمناسبة عيد الحب، ونشر فيديو من كواليس حفل زفافه، أثناء احتضانها له، وكتب: "نظرة عينيكى لها ألف معنى، مشاعر كتير، جواكى وأنا فى حضنك فى يوم فرحى، مشاعر كتير مش عارف أعبر عنها بكلام بس حاسسها كويس".



حسن الرداد ووالدته الرحلة

وأضاف: "كل عيد حب كنت بتجيبلى ورد هدية وأنا كمان، والسنة دى هديتى لك هى الكلمات البسيطة دى، كل عيد حب وانتى أجمل أم وأعظم سيدة فى العالم".

كما شارك منذ عدة أسابيع، صورة جمعتهما سويا، وهما فى ساحة المسجد الحرام وأمام الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة بالأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، وكتب: "أرجو الدعاء لوالدتى المغفور لها بإذن الله السيدة فادية الرداد".