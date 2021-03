شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافالو ينشر صورة جديدة لـ "بول بيتاني" بشخصية "فيجين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين حين وآخر، يشارك النجم العالمي مارك رافالو، صاحب شخصية الرجل الأخضر في عالم الأبطال الخارقين، صورة لأصدقائه عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي تكشف لأول مرة كواليس تصوير أحد أعمالهم سوياً.

وكان أخر الممثلين الذين حلوا ضيوفا على حساب "hulk" هو النجم العالمي بول بيتاني، صاحب شخصية "فيجين" الشهيرة في عالم الأبطال الخارقين، والذي شارك في الجزء الأخير من سلسلة أفلام Avengers: Endgame.

وظهر فيجين في الصورة التي نشرها رافالو، وهو يرتدي ملابس شخصيته الشهيرة، ويمسك تليفونه المحمول خلف كواليس تصوير أحد مشاهده، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والاعجابات.



شخصية فيجين

وكان النجم العالمى مارك رافالو حصل على جائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو صورة متحركة مخصصة للتلفزيون، يوم الاثنين الماضى، عن دوره فى I Know This Much Is True، وظهر النجم من خلال برنامج zoom برفقة زوجته وأبنائه وتحدث عن مدى سعادته ومجهوده خلال السنوات الماضية، وقدم الشكر لفريق عمل الفيلم وعائلته.