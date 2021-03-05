شكرا لقرائتكم خبر عن CBS تبث حفل الـ Emmy Awards فى دورته الـ 73 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شبكة CBS موعدًا لانطلاق حفل توزيع جوائز الـ Emmy السنوية الثالثة والسبعين، عبر شاشتها، وقناة + Paramount، يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر المقبل، وفق التقرير المنشور على موقع "the wrap".

ومن المعروف أن حفل توزيع جوائز الـ emmy يقام عادة على مسرح Microsoft وسط مدينة لوس أنجلوس، غير أن القائمين على الحفل قرروا الإعلان عن اسم مُقدم الحفل، ومكانه فى وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يمنح شهر سبتمبر فرصة إقامة الحفل فى عرض طبيعى بنسبة كبيرة، ولكن ذلك يعتمد على مدى نجاح لقاح كورونا فى الحد من انتشار الفيروس في ذلك الوقت، حيث كانت Emmys في العام الماضي، والتي استضافها Jimmy Kimmel، عبارة عن حفل افتراضي ظهر الفائزون فيه من منازلهم.

وحقق حفل emmys الثاني والسبعين على ABC العام الماضى على منصة zoom، رقماً قياسياً منخفضاً بلغ 6.1 مليون مشاهد، بانخفاض قدره 29٪ مقارنة بالعام السابق، في الفئة العمرية بين البالغين 18-49، كان الانخفاض 13 ٪.