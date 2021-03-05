نجاة المخرج أحمد خالد أمين من حادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المخرج أحمد خالد أمين، عن تعرضه لحادث سير اليوم الجمعة.

ونشر أمين، صورة لسيارته بعد نجاته من الحادث عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الحمد لله".

ومن جانب آخر؛ بدأ أحمد خالد أمين تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "ورا كل باب" بعنوان "يوم من الأيام" ويشارك في بطولتها أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عناني وغيرهم.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد خالد أمين مسلسل "أفراح إبليس 2" عام 2019، بطولة النجوم جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، إيناس عز الدين، هنادي مهنا، وأحمد صفوت وغيرهم.