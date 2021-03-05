خاص| تطورات الحالة الصحية لـ"توفيق عبدالحميد" بعد إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان توفيق عبدالحميد، مساء الجمعة، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حالته الصحية مستقرة، مضيفًا: "الحمد لله الدنيا كويسة، وإخوتي كلهم دكاترة، وواخدين بالهم مني، وباخد بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأنا متواجد حاليًا في عزل منزلي".

وكان حسن وهبة، صديق الفنان توفيق عبدالحميد، أعلن عن إصابة الأخير بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر وهبة صورة للفنان توفيق عبدالحميد، معلقًا: "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".

جدير بالذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد، ابتعد منذ فترة طويلة عن التمثيل، ويمتلك عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، التي قدمها على مدار مشواره الفني، بينها مسلسلات "حديث الصباح والمساء، الناس في كفر عسكر، حضرة المتهم أبي، وعلى نار هادية" وغيرها.