تامر مرسي يتعاقد مع طارق الجنايني على عرض "كل ما نفترق" لريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي مع المنتج طارق الجنايني، على عرض مسلسل "كل ما نفترق" لريهام حجاج، عبر شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.

"كل ما نفترق" قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والذي كان آخر أعماله مسلسل "مملكة إبليس" بجزأيه الأول والثاني، والمسلسل من تأليف أحمد وائل الذي كان آخر أعماله الرمضانية مسلسل "بـ100 وش"، ومعه ياسر عبد المجيد الذي كان آخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى"، ومن إخراج كريم العدل الذي عُرض له مؤخرًا مسلسل "أسود فاتح".

ريهام حجاج شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، أما آخر أعمال طارق الجنايني في رمضان فكان مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة الفنان أحمد عز، والجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات".

مسلسل "كل ما نفترق" بطولة: ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.