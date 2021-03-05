في بريطانيا.. ذهبت لزيارة قبر أمها فحدثت “المفاجأة الصاعقة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 5:50 مساءً

تعرضت شابة بريطانية، لـ”صدمة صاعقة”، مؤخرا، عندما ذهبت لزيارة قبر والدتها المتوفاة، فوجدت أن عمالا من البلدية وضعوا حاوية نفايات قديمة فوقه، دون أي مراعاة لحرمة الرفات ولا المكان.

وذكرت شانون براين، وعمرها 20 سنة، أنها عايشت هذا الأمر الفظيع في مقبرة “ألفتيرون” في منطقة ديربي شاير، يوم الثلاثاء.

وأضافت أنها رأت حاوية مليئة بالتراب وبعض الأشياء القذرة فوق القبر، وهو ما ألحق ضررا بعدد من الإكسسوارات التي تم وضعها فوق القبر.

وكانت والدة شانون، وهي كاثرين أوبراين، قد رحلت عن الحياة منتحرة في نوفمبر 2019، وهي في الأربعين من العمر.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الأم كانت تعاني مرضا يعرف بالاضطراب الثنائي، وهو عبارة عن تقلب شديد في المزاج والحالة النفسية.

واستنكرت شانون التعامل مع قبر والدتها بهذه الطريقة، واصفة إياها بـ”المفزعة”، ثم أضافت أنه كان بوسع العمال أن يضعوا العربة في أماكن أخرى كثيرة داخل المقبرة.

وبادرت الشابة البريطانية إلى التواصل مع سلطات البلدية لأجل إيجاد حل للمشكلة، وقامت بتقديم شكوى، ثم قيل لها إن العربة ستُزاح، يوم الأربعاء المقبل.

وتقول الشابة إنها مستاءة من رد فعل السلطات، لأنها لم تبد أي اهتمام بالضرر الذي تعرض له القبر، وشددت على ضرورة عدم تكرار هذا الأمر مستقبلا.