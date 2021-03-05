قائمة الفائزين بجوائز مهرجان برلين السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتم مهرجان برلين السينمائي الدولي دورته الـ71، بعد سباق متقارب بين الأفلام الـ15 المتنافسة على جوائز "برلينالة" المرموقة، بما في ذلك جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم.

وفيما يلي قائمة بالفائزين في المهرجان، والتي أُعلنت، الجمعة، في ختام نسخة افتراضية استمرت 5 أيام، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



- جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم: "باد لاك بانجينج أور لوني بورن" للمخرج رادو جوده (رومانيا).

- الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، الدب الفضي: "ويل أوف فورتشن أند فانتاسي" لريوسوكي هاماغوتشي (اليابان).

- جائزة لجنة التحكيم، الدب الفضي: "مستر باخمان أند هيز كلاس" لماريا ستيف (ألمانيا).

- جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج: دينيس ناغي عن "ناتشورال لايت" (المجر).

- جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي: الألمانية مارين إيجرت عن دورها في "أيم يور مان" (ألمانيا)

- جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي: المجرية ليلا كيزلينجر عن دورها في "فوريست - آي سي يو إيفريوير".

- جائزة الدب الفضي لأفضل مساهمة فنية: ييبران أسود عن مونتاج فيلم "أونا بيليكولا دي بوليثياس" لألونسو رويزبالاسيوس (المكسيك).

- جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو: "إنتروداكشن" لهونغ سانغسو (كوريا الجنوبية).