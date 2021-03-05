لوحة لشارع أبي رود المحبب لدى جمهور "بيتلز" بيعت بأكثر من 50 ألف دولار

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لندن: بيعت لوحة لشارع أبي رود اللندني المحبب لدى جمهور فرقة بيتلز، بأكثر من 37 ألف جنيه استرليني (51500 دولار) في مزاد علني شهد منافسة محمومة بين المزايدين.

وتخطت قيمة اللوحة العائدة للحي الذي يضم استوديو كانت تسجل فيه الفرقة البريطانية الأسطورية أعمالها، التقديرات (بين ألف جنيه استرليني وألفين) في هذا المزاد الذي خُصص للوحات الشوارع اللندنية واستمر أسبوعين.

وبيعت أكثر من 270 لوحة باسم مجلس دائرة ويستمنستر التي تضم جزءا كبيرا من وسط لندن، في مقابل مبلغ مجموعه 143517 جنيها استرلينيا (200 ألف دولار) بعدما أثارت شهية المزايدين من أستراليا وكندا مرورا بأوروبا.

وتظهر اللوحات اسم الشارع بالأسود مع رمز بريدي بالأحمر، وقد صممتها المهندسة المعمارية والمصممة ميشا بلاك سنة 1967. ويحظى تصميم اللوحات بحماية فكرية ويُحظر تقليده في سائر أنحاء العالم.

وعلقت مفوضة المزاد كاثرين ساوثتن قائلة "فوجئت كثيرا للاهتمام الذي أثاره المزاد والعروض الواردة من العالم أجمع".

وأوضحت أن "كثيرين قدموا عروضا بسبب ارتباطهم الشخصي مع شارع، إما لأنهم عملوا فيه أو عاشوا فيه، أو لارتباط اللوحات في بعض الحالات بأسمائهم".

وبيعت لوحتان لإيتن بالاس في غرب لندن، في مقابل 2728 جنيها استرلينيا (3800 دولار) لكل منهما.