شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى مع ابنتيه تايا وسيلين × صورة من "فسحة": "خروجة من غير مى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج محمد سامى، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، صورة بصحبه ابنتيه "تايا وسيلين" أثناء خوضه تجربة الأب والأم في آن واحد، بعد أن أصطحب أطفاله في نزهة بدون والدتهما الفنانة مى عمر، حيث ظهر في الصورة وهو يحمل إحدى بناته بينما الأخرى يقوم فيها بسحب عربة الأطفال.

وأكد المخرج محمد سامى فى تعليقه على الصورة بأنها جاءت من نزهة مع بناته دون زوجته مى عمر.

وسرعان ما حظى المنشور الذى نشره المخرج محمد سامى، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، على عدد كبير من التعليقات والاعجابات التي جاءت غالبيتها بالدعاء للأطفال، بينما وجه الكثيرون تعليقاتهم متغزلين في والدتهما قائلين "قمرات زي مامتهم"، بينما أضافت أخرى "ما شاء الله ربنا يباركلك فيهم، حلوين وقمرات".



المخرج محمد سامى وبناته

وتخوض الفنانة مى عمر، تجربتها الدرامية المقبلة فى مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، حيث تجتمع مع النجم أحمد السقا مجدداً، فى العمل الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، حيث يقدم الثنائى الدراما الصعيدية مرة أخرى بعد مسلسل "ولد الغلابة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ولكن هذا العام تقدم مى شخصية صعيدية عكس ولد الغلابة التى جسدت شخصية فتاة قاهرية تجبرها الظروف على الزواج والإقامة فى الصعيد.



محمد سامى على انستجرام