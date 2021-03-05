شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ"منة شلبي" من كوليس الجزء الثانى لمسلسل "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365" أول صورة للنجمة منة شلبي من كواليس تصوير الجزء الثانى فى مسلسل "ليه لأ"، الذى انطلق تصويره أمس الخميس فى الديكور الخاص بالعمل، بعد نجاح الجزء الأول للفنانة أمينة خليل.

وتدور أحداث الجزء الثانى من "ليه لأ"، في 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصصة لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.

وكانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، وسوسن بدر، وعبدالعزيز مخيون، وخالد أنور، ومى الغيطى، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، وإخراج محمد شاكر خضير.

منة شلبي

وتنتظر النجمة منة شلبي طرح فيلم "الإنس والنمس"، في عيد الفطر المقبل، والذى تشارك فى بطولته أمام نجم الكوميديا محمد هنيدي، وصابرين، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ومن إخراج شريف عرفة.