شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ينشر صورة عمرها 19 عام من زيارة نور الشريف كواليس "فارس بلا جواد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن صورة نادرة التقطت منذ نحو 19 عاما، خلال زيارة صديقه الفنان القدير الراحل نور الشريف، لكواليس تصوير مسلسل "فارس بلا جواد"، الذى عرض لأول مرة فى موسم دراما رمضان عام 2002، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا فى تلك الفترة.



نور الشريف أثناء زيارة محمد صبحى وكواليس فارس بلا جواد

ونشر صبحى، الصورة عبر صفحته الرسمية، وظهر خلالها الفنان نور الشريف والفنان عبد الله مشرف، وصحبها بتعليق: "من زيارة حبيبى الراحل نور الشريف، أثناء تصوير مسلسل فارس بلا جواد".





وسبق وكشف الفنان محمد صبحى، مؤخرا أمورا عديدة عن كواليس مسلسل "فارس بلا جواد" والتى ذكرها لأول مرة، من خلال عرضه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، كاشفا فيه عن حذف 42 مشهدا من المسلسل ليتم عرضه على القنوات.

وقال صبحى: "إن مسلسل فارس بلا جواد، عند عرضه الأول، قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية".

وأضاف صبحى: "افتكرت إن فى 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات كان من بينهم واحد ديانته يهودي متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعدما عملوا مقاسات الوجوه سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل فى أمريكا، وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه، وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملى قضية فى لاهاى، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل".