شكرا لقرائتكم خبر عن كوكى مجدى تروى تفاصيل سرقة سيارتها واستعادتها بعد حفل شقيقتها روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة كوكى مجدى شقيقة الفنانة روبى استعادة سيارتها المسروقة من قبل مساعدتها بالمنزل، بعد 24 ساعة من سرقتها.

وكتبت كوكى عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك "الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد 24 ساعة بس من سرقتها والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الاول وسيادة الرائد احمد عويس معاون قسم التجمع اللى فعلا مناموش لحد مرجعولي العربية ومسكو الشغالة بجد احنا في أمان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر".



كوكى مجدى

وحكت كوكى مجدى تفاصيل الواقعة لـ"الخليج 365" بأنها تواجدت بصحبة ابنتيها ومساعدتها في حفل شقيقتها الفنانة روبى على سفح الأهرامات يوم الثلاثاء الماضى، ومكثت في الفندق المجاور للأهرامات لمدة يوم، وبعد عودتها إلى المنزل، سرقت مساعدتها سيارتها وأغلقت عليها باب الشقة من الخارج وهربت، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى قسم الشرطة مباشرة وحررت محضراً بالواقعة.



كوكى مجدى وشقيقتها روبى

وأشارت كوكى إلى أن رجال الشرطة أعادوا لها السيارة والقبض على مساعدتها في 24 ساعة فقط، موضحة أن مساعدتها تعرضت لحادث بالسيارة، وتسلمتها كوكى وبها تلفيات كبيرة، لافتة إلى أنها أدلت بأقوالها صباح اليوم الجمعة في مباحث التجمع الأول موجهة الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة و الشعور بالأمن والأمان في البلد.

يذكر أن آخر أعمال شاركت بها كوكى هو مسلسل "علامة استفهام" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وهو تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، وآخرين.