شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق Disney + بدون رسوم مع إعادة فتح السينمات 17مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق منصة Disney + في المملكة المتحدة وأيرلندا فى 30 أبريل المقبل، وسيتم إتاحة الأفلام لجميع مشتركي Disney + بدون رسوم إضافية، وحسب موقع hollywoodreporter بمجرد إعادة افتتاح دور السينما يوم 17 مايو، ستكون الأفلام متاحة بالسينمات وعلي المنصة .

وكانت ديزني أعلنت طرح فيلم "Raya and the Last Dragon" بدور العرض الصينية اليوم الجمعة 5 مارس، وهو نفس اليوم الذي سيتم عرضه على Disney Plus في مناطق أخرى.

الصين واحدة من الدول القليلة التي ليس لديها ديزني حاليًا اكنها تخطط لإطلاق منصة البث الخاصة بها، نظرا لأن الحكومة الصينية تطلب من أولئك الذين يعملون داخل حدودها الالتزام بقواعد الرقابة الصارمة.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon ، حول عالم خيالي يدعى"كوماندرا" حيث عاش البشر والتنين معًا في وئام. ولكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية.

والآن بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا" لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.

ومن ناحية أخرى كشفت ديزنى عن تحضيرها عددا من المفاجآت حيث الاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع انستجرام عن طرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.

البداية من مسلسل Dug Days، فى حين يحمل المسلسل الثانى اسم cars، أما الثالث فهو مسلسل win or lose، على أن يبدأ عرض تلك الأعمال بداية من شهر يناير العام المقبل ليكون عشاق تلك الشخصيات على موعد مع رؤيتها خلال تلك المسلسلات.