وفاة شقيق الفنان الراحل عمر الحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري عن وفاة عمها المهندس صالح الحريري - شقيق والدها الراحل.

وكتبت ميريت عبر حسابها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي المهندس صالح الحريري، والد المهندس أسامة الحريري.. والسيدة مريم الحريري، وشقيق كل من والدي الفنان المرحوم عمر الحريري.. المرحوم عادل الحريري.. السيدة نعمت هانم الحريري، وجد (آية ونورا وياسين وأروى أسامة الحريري، وآلاء وسلمى وچنا وچودي محمد صلاح) ..عم وخال المرحومة نيڤين الحريري وپريهان الحريري ، محمد ونجلاء الحريري وشيرين ومرڤت أمين ومحمد محمود".

وأضافت ميريت: "العزاء اليوم في مقابر الإمام .. بعد صلاة العصر برجاء قراءة الفاتحة".

يذكر أن الفنان الراحل عمر الحريري، توفي يوم 17 أكتوبر عام 2011 بأحد مستشفيات القاهرة، بعدما قدم عددا كبيرا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية إضافة إلى مشاركته في أكثر من 100 فيلم سينمائي.