خاص| حيوان مفترس ومصاصو دماء.. حقيقة "بوستر" برنامج رامز جلال برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاليكترونية، ملصقا دعائيًا، نُسب لبرنامج المقالب الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2021 على شاشة MBC مصر.

ويظهر رامز على البوستر فوق ظهر حيوان مفترس، ويطارده مجموعة من مصاصي الدماء، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيحمل اسم "رامز مريض نفسي".

وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاقة لها بـ"البوستر"، موضحًا "بوستر مختلق ولا علاقة لنا به، وطريقتنا في الإعلان عن برامجنا معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر بياناتنا وصفحاتنا الرسمية".

جدير بالذكر أن مقالب رامز جلال باتت وجبة رئيسية تقدمها شاشة MBC مصر منذ سنوات، للجمهور في الشهر الكريم، وتحظى بمتابعة عدد كبير، وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ويستضيف خلالها عدد من مشاهير الفن وكرة القدم.

وحمل برنامج رامز جلال في رمضان 2020 اسم "رامز مجنون رسمي"، واستضاف خلاله عدد كبير من المشاهير، بينهم: نبيلة عبيد، ياسمين صبري، باسم ياخور، سوزان نجم الدين، فيفي عبده، أمينة خليل، سيد عبدالحفيظ.