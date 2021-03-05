إنجي علاء توجه الشكر لجمهورها بسبب تهاني عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجهت المؤلفة إنجي علاء الشكر لجمهورها ومتابعيها لتهنئتهم لها بعيد ميلادها الذي احتفلت به قبل يومين.

وغردت "إنجي"، عبر "تويتر"، بصور لها وعلقت عليها: "شكرا ليكم جدا على كل التهاني اللي وصلتني بعيد ميلادي، وشكرا على الرسايل والتصميمات والفيديوهات والتعليقات، بحبكم جدا وربنا يديم المحبة".

واحتفلت إنجي علاء بعيد ميلادها في كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25" بحضور زوجها الفنان يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين عبدالوهاب وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس" وآخر رواية لها هي رواية "الأشقر مروان".