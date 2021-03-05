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فيديو| حمو بيكا يرد.. "لماذا يلجأ مطربو المهرجانات لارتداء المصوغات الذهبية"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه المطرب عمر كمال سؤالا لمغني المهرجانات حمو بيكا، حول سبب ارتداء أغلب مطربي المهرجانات المصوغات الذهبية وصبغ شعرهم.

ورد "بيكا"، خلال مقطع فيديو نشره "كمال"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "عز يا با وبندلع شبابنا اللي مشفنهوش في حياتنا، واحنا كنا سايقين عربيات وتكاتك وشقيانين".

من جانبه، رد عمر كمال على "بيكا"، قائلًا: "ممكن المظاهر المعيشية تبان في حاجات تانية غير الدهب"؛ ليرد "بيكا": "مظاهر كدابة".

من ناحية أخرى، تعاون عمر كمال وبيكا مؤخرًا في أغنية "سوق الصحاب"، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع شادي وخليل.

MO Nasa

MO Nasa

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