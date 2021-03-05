مي العيدان تطلب الدعاء لفنانة أصيبت بشلل بسبب "التجميل".. والجمهور: فيديو قديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، نشر مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية منى عبدالمجيد التي كانت تعيش في الكويت، وظهرت خلاله الأخيرة وهي تتحدث عن فترة مرضها ومعاناتها بعد إصابتها بالشلل بسبب عمليات التجميل.

وظهرت "منى" في الفيديو الذي لم يتعد الـ20 ثانية، وأعربت عن حزنها لانتشار شائعة وفاتها: "الناس بيحسبوني ميتة، ركبت الطيارة لاقيت الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مش انتي منى عبدالمجيد؟، قلت آه أنا، قالوا والله طيب ليه بيقولوا انك ميتة".

وردًا على أن عمليات التجميل هي السبب قالت منى: "كل اللي عملته في خدي إني خدت إبر كولاجين وطلع عندي شلل وجلطة وتجمع دموي بالبطين الأيسر".

منى عبدالمجيد شاركت في عدد من الأعمال الخليجية، أبرزها: "عديل الروح، الإمبراطورة، بو هباش، أم البنات، للحياة ثمن".