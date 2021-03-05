شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل لـ"الخليج 365": غادرت المستشفى وأقضى فترة نقاهة 3 أسابيع بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة شيرى عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية منذ 10 أيام، موضحة أنها بدأت في قضاء فترة نقاهة بمنزلها لمدة 3 أسابيع على الأقل، قبل العودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية مرة أخرى حسبما نصحها الطبيب المعالج.



شيرى عادل

وكانت شيرى عادل طمأنت جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية من خلال ”الخليج 365” الأسبوع الماضى، وأكدت أن حالتها تحسنت بشكل كبير، وأنها تستعد لإجراء بعض الفحوصات، قبل الدخول في فترة نقاهة بمنزلها استعداداً للعودة لممارسة نشاطها الفني مرة أخرى.

وظهرت شيرى عادل قبل أيام على أفيش فيلم "للإيجار" الذى طرحته الشركة المنتجة السبت الماضى، حيث تشارك بظهور خاص في الفيلم المقرر طرحه في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، وهو من بطولة خالد الصاوى، ومحمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجى، وهايدى رفعت، وتأليف وإخراج إسلام بلال.



النجمة شيري عادل

وتستعد شيرى عادل للظهور كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، حيث تقوم ببطولة حلقة من حلقات العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وتظهر النجمة كضيفة شرف في كل حلقة، ليسجل المسلسل العمل الثانى الذى يجمع شيرى عادل مصطفى قمر بعد فيلم "فين قلبى" الذى تم عرضه عام 2017.