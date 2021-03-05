شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضير للجزء الرابع من Jumanji لاستكمال سلسلة المغامرات والكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عشاق فيلم Jumanji على موعد مع جزء جديد يتم تحضير له خلال الفترة الحالية بعد نجاح الأجزاء الثلاثة السابقة منه بصورة كبيرة، مثلما ظهر في أرقام ايراداته بالإضافة لتعلق جماهير ومحبى العمل بأبطاله مثل ذا روك، وكيفن هارت، حيث ذكر موقع screen rant، بدء المحادثات من جانب الشركة المنتجة للفيلم مع أبطاله لعمل جزء رابع من سلسلة المغامرات والكوميديا Jumanji.



Jumanji

وأكد جارسيا منتج الفيلم فى تصريحات نقلها موقع screen rant أن هناك خططاً واسعة لخروج العمل بشكل لائق بما حققه من نجاح خلال الفترة الأخيرة، والفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، وهو من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسمJumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.



تقرير أحد المواقع العالمية الفنية حول بدء التحضير للجزء الرابع

بينما دارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.