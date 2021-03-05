شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تروج لحكاية "لا سحر ولا شعوذة" من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة هنا الزاهد لحكاية جديدة، من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابها على انستجرام، حيث نشرت، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ترويجى للمسلسل، وكتبت عليه: "بكرة هتقابلوا الساحرة شيرين من حدوتة لا سحر ولا شعوذة".

كما نشر الفنان محمد كيلانى، صورة عبر حسابه على موقع انستجرام، للترويج أيضًا للقصة الثانية من حلوة الدنيا سكر، حيث نشر صورة من المسلسل برفقه الفنانة هنا الزاهد، وعلق عليها: "بكرة القصة الثانية من حلوة الدنيا سكر على dmc".



محمد الكيلانى يروح لحلووة الدنيا سكر

ويشار إلى أن النجمة هنا الزاهد، كانت تصور، يوم الثلاثاء الماضى، آخر حكايات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، والتي تحمل اسم "أمانى وتهانى"، بالتزامن مع عرض العمل على قناة dmc.



هنا الزاهد

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، تخوض به هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" وأخيراً أمانى وتهانى".

وعلى جانب آخر، تواصل هنا الزاهد في نفس الوقت تصوير مشاهدها في مسلسل "النمر" مع محمد إمام، وهو المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويضم عددا من الفنانين منهم نرمين الفقى ومحمد رياض وبيومى فؤاد وخالد أنور وايناس كامل وسلوى عثمان وأحمد عبد الله محمود وعلاء مرسى.