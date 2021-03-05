فيديو| أسرة كردية تطالب كاظم الساهر برد مبلغ اقترضه قبل 40 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثارت قناة nrt الكردية، ضجة كبيرة في الساعات الماضية، عقب نشرها تقريرا عن الفنان العراقي كاظم الساهر، ظهر خلاله عدد من الأفراد، متحدثين عن علاقة تجمعهم به وقتما كان مدرسا في القرية التي يعيشون فيها، قبل أن يحقق شهرته في عالم الغناء.

وأشار التقرير إلى أن كاظم عمل مدرسا في القرية لمدة عامين من عام 1979 إلى 1981، وظهر شخص يُدعى أحمد، زعم أنه كان من بين طلبة الساهر، قائلًا "كان يعلمنا العزف على العود وكان يغني باستمرار ويعطينا الدروس في الرياضيات"، وأشار إلى أن طعامه ومشربه كان على أهل القرية وأنه لم يكن وفيا معهم ولم يسأل عنهم ولم يزرهم يومًا ولم يقدم شيئا لأهل القرية.

وخلال التقرير تحدث آخر: "قبل أن يغادر اقترض مبلغا ماليا من والدتي، على أن يعيده بعد عودته لكنه لم يعد"، وتمنى أن يعود ليمنحه المبلغ وليكونوا سعداء بحضوره.

أثار الفيديو غضب جمهور الساهر، ولم يصدقه البعض، إذ علق أحدهم بأن من يقول إن الساهر درس له يبدو عمره أكبر من نجمهم المفضل، وكتبت أخرى "لماذا تشوهون صورة الناس، كاظم الساهر سيظل ابن العراق"، وعلق ثالث "تقرير بايخ، الرجال كان يدرس تاريخ مو رياضة وإنجليزي وانتو متعبين نفسكم ومسوين تقرير على موضوع مبين كذب وما يدخل عقل".