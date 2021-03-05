رامي جمال يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه المطرب رامي جمال رسالة رومانسية إلى زوجته "ناريمان"، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "أنا عارف إني مُتعب بس بحبك".

وأضاف "جمال": "حقيقي على قد ما بتفتكريني قوي على قد ما بحاول أقوى بوجودك، الإنسان طاقة وأنا طاقتي باخدها منك، ربنا يخليكي ليا ويقدرنا على صعوبة الأيام".

من ناحية أخرى، طرح رامي جمال، مؤخرًا أحدث أغانيه "بتتجاوز"، وهي التجربة الأولى له في الغناء باللهجة الخليجية.

الأغنية من كلمات الشيخ سعود بن محمد عبدالله الفيصل، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.