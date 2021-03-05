"يا رب توفني وحضرتك راضي عني.. كيف احتفلت ندى السبكي بعيد ميلادها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت المنتجة ندى السبكي، ابنة المنتج محمد السبكي، بعيد ميلادها من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أرفقت معها بعض الكلمات المؤثرة.

وكتبت "ندى": "النهاردة ٣/٥ يوم مميز، أنا اتولدت فيه زمان بس لسه مبقاش زمان قوي، أنا بكره سنة لما تعدي فجأة كدة ليه عشان بخاف من اللي جاي".

وأضافت: "بخاف من مرور السنين، الحمد لله دائما وأبدا الحمدلله علي كل شيء، يا رب العالمين أرزقني بحسن الخاتمة وتوفني وحضرتك راضي عني وردني إليك ردا جميلا".

جدير بالذكر أن ندى السبكي أشرفت على إنتاج عدد من الأفلام أبرزها: "أوشن 14، ريجاتا، جيم أوفر، حلم العمر"، وكان فيلم "هروب اضطراري" للفنان أحمد السقا أول إنتاج لها من خلال شركتها السبكي فور سينما برودكشن.